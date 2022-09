03:09

No digas todo lo que sabes; no hagas todo lo que puedes; no creas todo lo que oyes; no gastes todo lo que tienes...PORQUE... quien dice todo lo que sabe; quien hace todo lo que puede; quien cree todo lo que oye; y gasta todo lo que tiene... MUCHAS VECES... dice lo que no conviene; hace lo que no debe; juzga lo que no ve; y gasta lo que no puede.