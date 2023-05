03:10

Las palabras mágicas para vender más en menos tiempo son las de siempre. Buenos propósitos e intenciones para el consumidor, cliente y comprador. Algunos ejemplos: AHORA, YA: inmediatez, que para eso vivimos en el mundo de la inmediatez y de la rapidez; no lo dejes escapar, es tu oportunidad, no te verás en otra igual; es urgente, puede que luego no te ofrezca lo mismo.