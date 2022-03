03:00

¿Qué es eso del metaverso? No es muy fácil de explicar. Hay respuestas simplistas y parciales que no satisfacen a nadie. El metaverso será el universo virtual del futuro; una realidad paralela, la realidad aumentada, la conexión del cerebro-máquinas-robots... y no sé cuántas cosas más. No hablamos de un mundo de fantasía, no. Es una realidad que cambiará otra vez nuestra forma de relación con el resto del mundo.