02:56

Ya no sé si el consumo de libros está al alza o a la baja. Es cierto que se lee mucho libro en digital y cada vez menos en papel, pero se lee, sobre todo novelas. Los estudiantes deberían leer más, sobre todo si se pretende que adquieran el tan cacareado pensamiento crítico. Y aun así, este se adquiere no sólo leyendo sino estudiando, que no es lo mismo que leer.