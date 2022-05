32:42

Vivía con su familia en Afganistán y a los 11 años empezó a trabajar como traductor para los militares americanos primero y para el ejército español después. Su padre le enseñó a él y a sus hermanos a hablar inglés porque con la guerra dejaron de ir al colegio y aprendían en casa. Karwan, que significa caravana en pastún porque nació en un campo mientras su familia viajaba de casa en casa con los animales, habla pastún, farsi, hindú, uzbeco, árabe, español e inglés. Los ejércitos que estaban en Afganistán necesitaban intérpretes pero nadie quería desplazarse a ese país en guerra constante y tuvieron que aprovechar a traductores locales que hablaran inglés. Con 11 años y un uniforme que tuvieron que improvisar para la talla de un niño, Karwan iba con los militares a primera línea del frente para traducirles con walkie-talkie lo que decía el enemigo. No tuvo juventud y cuenta que a pesar de ser pastún, creció con los americanos y con los españoles y se hizo a sus costumbres.

Para los talibanes, los traductores eran unos traidores y amenazaban a sus familias. Pero mientras los ejércitos tenían sus cuarteles en Afganistán y Karwan trabajaba con ellos, no había peligro. En el 2015 cuando ya no quedaban militares en su país, el ejército español le ofreció a él y al resto de intérpretes locales irse con ellos a España y buscarse la vida. Karwan aterrizó directamente en Sevilla y desde entonces trabaja como camarero y sigue haciendo de intérprete. Ahora tiene mucho trabajo tras la llegada de tantos refugiados afganos que decidieron huir del país y de los talibanes que ahora gobiernan e imponen sus propias leyes. Cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, Karwan tenía allí a su familia. Los talibanes fueron a su casa para preguntar por Karwan y les amenazaron si no les decían dónde estaba. En ese momento empezó una pesadilla que terminará con un final feliz. Una periodista asidua al bar dónde trabaja Karwan contó la historia de este joven en las redes sociales y Karwan retomó sus contactos en el ejército también, su historia se hizo viral y finalmente la ministra de defensa Margarita Robles gestionó la recogida en Pakistán de la familia de Karwan. Salieron de noche de Afganistán con mucho miedo. De hecho su padre que era general salió con el burka para que no le identificaran los talibanes hasta que lograron llegar a Pakistán dónde militares del ejército español les estaban esperando para traerlos a España. Ahora Karwan y su familia viven en nuestro país en paz. Aprendiendo a vivir sin mirar atrás o sin esconderse. Aprendiendo a vivir en libertad.