Esta mujer orgullosa de ser de Gijón hace ya casi 30 años fue madre de un niño con acondroplasia o talla baja. Yago llegó al mundo y con él la lucha de Carmen Alonso para mejorar la condición de vida de los niños y niñas como su hijo. En aquellos tiempos se sabía muy poco sobre la acondroplasia, de hecho cuando le dieron el diagnóstico antes de parir le dijeron que iba a tener a un hijo enano y que le pusieran una panadería para subsistir. Recuerda ese momento como uno de los más duros de su vida y tras muchas lágrimas derramadas decidió que ella iba a hacer todo lo posible por ayudar a su hijo y a las personas como él. Y desde entonces ella y todos esos acompañantes de viaje no han parado de luchar. Lo que empezó siendo un proyecto en el que pocos creían, salvo ella que iba a por todas, la Fundación Alpe ha logrado muchos hitos en los 22 años de vida que tiene. Es un centro de referencia, hay atención temprana para estos niños, se ha investigado mucho, se han hecho publicaciones muy relevantes sobre la acondroplasia y la sociedad, o gran parte de ella, se ha concienciado de lo que implica llamar enano a una persona de talla baja. La palabra acondroplasia ya suena y los futuros padres de niños con esta condición tienen dónde acudir para informarse de cómo acompañar y ayudar a sus hijos. Incluso están saliendo nuevos fármacos que van a contribuir a una mejor calidad de vida de estas personas. Nacer hoy con acondroplasia no tiene nada que ver a lo que le supuso a Carmen en su día. La lucha de una madre con las ideas claras puede mover montañas y construir esa memoria social que no aparece en los libros de texto pero que sí mejora la calidad de vida de muchas personas.