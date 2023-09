01:56:04

Concierto celebrado el día 25 de julio de 2023 en el Festival de Montpellier (Francia). JOHANN SEBASTIAN BACH: Chaconne, de la 'Partita núm. 2 en re menor, BWV 1004'. LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonata para piano núm. 17 en re menor, op. 31/2 ('Tempestad'). JOSEPH HAYDN: Sonata para piano en do mayor, Hob. XVI:35. FAZIL SAY: A la carte. Fazil Say, piano

Contenido disponible hasta el 30 de septiembre de 2023.