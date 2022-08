Concierto de estío

01:56:23

Festivales de Verano de Euroradio. Festival de Música Antigua de York. Concierto celebrado el 13 de julio de 2022, en la York Minster (Reino Unido).

“A Venetian Coronation, 1595”.

G. GABRIELI: Toccata del secondo tono. ANÓNIMO: Benedicta sit sancta Trinitas. BENDINELLI: Sonata 333. Toccata 26. A. GABRIELI: Intonazione Primo Tono. Kyrie a 5. Christe a 8. Kyrie a 12. G. GABRIELI: Intonazione Ottavo Tono. A. GABRIELI: Gloria a 16. ANÓNIMO: Dominus vobiscum. G.GABRIELI: Intonazione Duodecimi Toni. ANÓNIMO: Lectio epistole beati Pauli apostoli. G. GABRIELI: CANZONA XIII A 12. ANÓNIMO: Dominus vobiscum. G. GABRIELI: Intonazione Settimo Tono. Deus Qui Beatum Marcum a 10. ANÓNIMO: Per omnia saecula saeculorum. G. GABRIELI: Sanctus y Benedictus a 12. BENDINELLI: Sarasinetta nº2. G.GABRIELI: Sonata VI a pian’e forte. ANÓNIMO: Pater Noster: Per omnia secula seculorum. Agnus Dei. G.GABRIELI: Intonazione Quinto Tono alla Cuarta Bassa. A.GABRIELI: O Sacrum Convivium a 5. G. GABRIELI: Intonazione Duodecimi Toni. Canzona IX a 10. ANÓNIMO: Dominus vobiscum. GUSSAGO: Sonata La Leona. G. GABRIELI: Omnes Gentes a 16. Gabrieli Consort and Players. Dir.: P. MacCreesh.