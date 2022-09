01:58:54

Festival Styriarte. Concierto celebrado en la Sala Helmut List, Graz, el 20 de julio de 2022. Grabación de la ORF, Austria.

W. BYRD: Laudibus in sanctis (4.35). A. PÄRT: The Deer’s Cry (4.33). H. SCHÜTZ: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, SWV. 386 (3.33). A. SULLIVAN: 7 canciones: Nº, 6, El largo día se acaba (3.59). F. J. HAYDN: El caminante (2.44). J. WILLBYE: Dulce noche (4.20). C. MONTEVERDI: Lágrimas del amante ante el sepulcro de la amada (15.05). KATE RUSBY: Underneath the Stars (3.34). TRADICIONAL: Danny boy (3.53). DON MCLEAN: Vincent (4.39). NAT KING COLE: Straighten Up and Fly Right (2.24). JIMMY VAN HEUSEN: Come fly with me, Fly me to the moon (3.09). HAROLD ARLEN: I’ve Got the World on a String (3.18). Voces8.