29:39

Hace unos días el Hospital Clínic de Barcelona sufría un ciberataque que ha puesto al centro patas arriba. Todos los datos del sistema han quedado encriptados y no se puede acceder a ellos, por lo que se han tenido que cancelar miles de consultas y cientos de intervenciones, algunas de ellas urgentes. Pero el destrozo no queda aquí: los hackers piden un rescate a la Generalitat de Cataluña y si no, amenazan con publicar los datos médicos de los pacientes.

Nos lo cuenta Paul Canales, Head of Channel Iberia, Italy & Latam de Hornetsecurity, una empresa experta en ciberseguridad.