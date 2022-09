58:30

Bywater Call actuarán esta noche en Madrid, mañana en Zaragoza y pasado mañana en Valencia. Se acercan las giras de Ward Hayden and The Outliers y de Jesper Lindell. Nuevo disco de The Afghan Whigs y de The Faim. Presentamos a Eme Eme Project en la segunda parte del programa junto a Chico Cesar, que llegará a España la semana que viene o Bruno Sotos que nos visitará el próximo miércoles. Para empezar, estrenamos el nuevo disco del madrileño Pedro Andrea que ha grabado clásicos a su manera enérgica, virtuosa, plena de talento y emoción.

DISCO 1 PEDRO ANDREA Blackbird (3)

DISCO 2 BYWATER CALL Arizona (1)

DISCO 3 WARD HAYDEN & THE OUTLIERS Irregardless (8)

DISCO 4 JESPER LINDELL Dance (feat. Theo Lawrence) (5)

DISCO 5 THE FAIM Me Because Of You (8)

DISCO 6 THE BIG MOON Trouble (ESCA)

DISCO 7 THE AFGHAN WHIGS Domino and Jimmy (7)

DISCO 8 EME EME PROJECT Dillo (1)

DISCO 9 BRUNO SOTOS & Fabián D.Cuesta Corazón de plomo (8)

DISCO 10 SED DE MAL Soy de Oro y de Barro (Cara Corte )

DISCO 11 JACK JOHNSON Calm Down (ESCA)

DISCO 12 YOUNG GUN SILVER FOX West Side Jet - TIcket To Shangri La (ESCA)

DISCO 13 CHICO CESAR Sobrehumano (ESCA)

ROBERTO TOLA Says