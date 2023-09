58:42

Vientos, metales, cuernos, trombones y trompetas, saxos clarinetes y trompas… De Nueva Orleans a Los Ángeles, de Memphis a Tokio o San. Vicente Do Mar, de Chicago a Nueva York o Londres o Madrid. Figures ilustres, inequívocas de tales instrumentos: El cántabro Nacho Mastretta y su orquesta popular, el mambo numerado de Lou Bega o el número cinco funky de Pizzicato Five, la correspondencia de Van Dyke Parks y Lowell George y Rickie Lee Jones y Tom Waits, los Blues Brothers o Granujas A Todo Ritmo, el rhythm and blues sureño de Randall Bramblett o la dieta latina universal de Zenet. Feliz semana.

DISCO 1 MASTRETTA Barrido y palanca (3)

DISCO 2 LOU BEGA Mambo Nº 5 (A Little Bit of …) (2)

DISCO 3 PIZZICATO FIVE Number 5 (13)

DISCO 4 VAN DYKE PARKS Canon In D (Pachelbel) (10)

DISCO 5 LOWELL GEORGE What Do You Want The Girl To Do (1)

DISCO 6 RICKIE LEE JONES Chuck Is In Love (1)

DISCO 7 TOM WAITS In The Neighborhood (7)

DISCO 8 BLUES BROTHERS Everybody Needs Somebody To Love (5)

DISCO 9 RANDALL BRAMBLETT Get It Get Out (2)

DISCO 10 CARLY SIMON Vengeance (Cara 1 Corte 1)

DISCO 11 SEALS & CROFTS I’ll Play For You (1)

DISCO 12 JOHN COUGAR A Little Night Dancin’ (1)

DISCO 13 ZENET Dieta de Besos (2)

DISCO 14 QUIQUE GONZÁLEZ Pájaros Mojados (1)