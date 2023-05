58:49

Peggy Lee, Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Andrea Santiago, Buika, Sole Giménez, Club del Río, Sandra McCracken, Sylvester, Black Pumas, Maggie Reilly… cantan a Jobim, Neil Young, Carly Simon, Antonio Vega, Tracy Chapman, Stephen Bishop, Eagles, Simon & Garfunkel o Kate Bush. Para que te guste la vida misma, la radio misma.

DISCO 1 SYLVESTER & The Hot Band Souther Man (ESCA)

DISCO 2 LINDA RONSTADT Desperado (ESCA)

DISCO 3 EMMYLOU HARRIS & THE NASH RAMBLERS The Boxer (ESCA)

DISCO 4 JON BRYANT Running Up That Hill (ESCA)

DISCO 5 MAGGIE REILLY Save It For A Rainy Day (ESCA)

DISCO 6 SANDRA McCRACKEN One (ESCA) Carry Each Other

DISCO 7 ANDREA SANTIAGO Lucha de Gigantes (ESCA)

DISCO 8 CLUB DEL RÍO Mi Hogar En Cualquier Sitio (ESCA)

DISCO 9 MICHAEL McDONALD & BUIKA You Belong To Me (ESCA)

DISCO 10 JOE SIMON Drowning In The Sea Of love (ESCA)

DISCO 11 BLACK PUMAS Fast Car (ESCA)

DISCO 12 GABRIELA ANDERS Amapola (ESCA)

DISCO 13 PEGGY LEE Little Boat (O Marquinho) (ESCA)

DISCO 14 SOLE GIMÉNEZ Aguas de marzo (ESCA)