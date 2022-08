59:01

Y nos quedamos sin palabras. La música no absorbió y nos transportó a un mundo ideal de sensaciones felices, donde todo a nuestro alrededor resplandece, todo tiene buen rollito, la leve brisa es perfecta y el sentido del tiempo no existe. Soy yo conmigo mismo, sin interferencias. Abro los ojos y el mar se me antoja cósmico bajo el dios Sol. Los encargados de tamaño regalo, productores, dj’s, leyendas USA como Barry White o Isaac Hayes, proceden también de Alemania, Suecia, Navarra, etc.

DISCO 1 IAN POOLEY Bay Of Plenty (4) 6’26

DISCO 2 FORME Instant Space (10) 6’05

DISCO 3 WAGON COOKIN’ El segundo servir muy caliente (11) 8’12

DISCO 4 BARRY WHITE I Feel Love Coming On (4) 6’29

DISCO 5 SNARKY PUPPY Flood (2) 9’06

DISCO 6 THE EGG Ambassador 6’44

DISCO 7 MYSTIC MOODS Cosmic Sea 2’37

DISCO 8 ISAAC HAYES Chocolate Chip 5’30