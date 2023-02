58:36

De vuelta a España, U.S. Rails, ahora convertido en cuarteto que ha actuado ya en Avilés, Santander, Donostia y Segovia y mañana lo hará en Bilbao y a continuación en Madrid, Zaragoza y Barcelona. Hoy U.S.Rails - Ben Arnold, Scott Bricklin, Tom Gillam y Matt Muir -, un grupo con toda la influencia del “California Sound”, del country rock de los 70, aquel de Eagles, Jackson Browne, Crosby Stills, Nash & Young, etc, nos visita para charlar y ofrecernos un par de actuaciones acústicas con canciones nuevas del álbum “Live For Another Day”.

DISCO 1 HERMANOS GUTIÉRREZ & Dan Auerbach Tres Hermanos (6)

DISCO 2 EARLY JAMES Real Low Down Lonesome (6)

DISCO 3 SARAH McCOY Go Blind (2)

DISCO 4 JONATHAN WYNDHAM Keep Our Love Alive (ESCA)

DISCO 5 BELLE & SEBASTIAN I Don't Know What You See In Me (ESCA)

DISCO 6 TXETXU ALTUBE Edén (ESCA)

ENTREVISTA A U.S. RAILS

DISCO 7 U.S. RAILS Can’t Let It Go (ESCA)

ENTREVISTA A U.S. RAILS + ACÚSTICO

DISCO 8 U.S. RAILS Live For Another Day (ESCA)

ENTREVISTA A U.S. RAILS + ACÚSTICO

DISCO 9 U.S. RAILS The Road To Hell (ESCA)