Serie de discos de 1973. Segundo episodio de música en el Reino Unido y en Europa, en verdad, en Suecia donde Abba arranca y ya está empezando a irrumpir con fuerza inusitada hacia el éxito más universal. The Rolling Stones, Led Zeppelin, Van Morrison, George Harrison, Christine McVie con Fleetwood Mac, John Cale, Cat Stevens… viven un momento de inspiración maravilloso.

DISCO 1 JEFF BECK TIM BOGERT CARMINE APPICE Superstition (ESCA)

DISCO 2 FACES Ooh La La (10)

DISCO 3 THE ROLLING STONES Angie (5)

DISCO 4 LED ZEPPELIN D’yer Mak’er (5)

DISCO 5 JOHN CALE Andalucía (Cara 1 Corte 4)

DISCO 6 GEORGE HARRISON Give Me Love (Give Me Peace On Earth) LIVING IN THE MATERIAL WORLD

DISCO 7 VAN MORRISON Warm Love (2))

DISCO 8 IAIN MATTHEWS Seven Bridges Road ( )

DISCO 9 FLEETWOOD MAC Did You Ever Love Me (CD. - ) PENGUIN

DISCO 10 GILBERT O’SULLIVAN Get Down (Cd 1 - )

DISCO 11 ABBA Ring, Ring (CD - )

DISCO 12 CLIFFORD T. WARD Gaye (. )

DISCO 13 CAT STEVENS The Hurt FOREIGNER