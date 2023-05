58:42

Hoy nos visitan Txetxu Altube con el poeta Mario de las Sagras y Pía Tedesco que viene con su nuevo álbum gracias a un crowfunding espectacular. Txetxu tiene nuevas canciones y conciertos, además de su gira como el "sexto Secreto". Y Pía nos presenta en directo su "Chotango".

DISCO 1 BELLA WHITE The Way I Oughta Go

DISCO 2 THE DUCKS/NEIL YOUNG Are You Ready For The Country

DISCO 3 ELTON JOHN Rocket Man

DISCO 4 TXETXU ALTUBE Final Feliz

DISCO 5 TXETXU ALTUBE Déjà Vû

DISCO 6 TXETXU ALTUBE Edén

DISCO 7 PÍA TEDESCO Paff Paff Piff

DISCO 8 PÍA TEDESCO Tango de la cocaína