58:59

Track Dogs tienen un álbum nuevo del que nos van a hablar y a interpretar un par de temas. Llegan de una gira por Europa, sobre todo Reino Unido e Irlanda y vuelven a casa. Estábamos deseando tenerlos de nuevo en… casa. Mañana festejaremos el 50º aniversario de los Doobie Brothers. Ellos han salido a la carretera a celebrarlo. Y en estos día, en nuestras carreteras deambulan LP, Marisa Monte o Crowded House.

DISCO 1 GERMÁN LÓPEZ Margullo (CLO CANCIONES DE HOY)

SALUDO A TRACK DOGS

DISCO 2 MARISA MONTE Descalço No Parque (2)

DISCO 3 CROWDED HOUSE Don’t Dream It’s Over (CD 2- 12)

DISCO 4 THE DOOBIE BROTHERS Listen To The Music ( )

DISCO 5 LP Angels (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 6 TRACK DOGS My Love Feels Real (2)

ENTREVISTA A TRACK DOGS

DISCO 7 TRACK DOGS Meet Me In The Middle (5)

ENTREVISTA A TRACK DOGS + ACÚSTICO 1

DISCO 8 TRACK DOGS River Of Gold (6)

ENTREVISTA A TRACK DOGS + ACÚSTICO 2