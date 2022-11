58:39

Una celebración del álbum más importante de la música popular planetaria: “Thriller” de Michael Jackson cumple 40 años y por tal motivo se ha publicado una edición conmemorativa con temas inéditos de maquetas prodigiosas. Aprovechamos también la ocasión para escuchar algunas variantes de los temas originales a lo largo de estas cuatro décadas. Por siempre and forever... Michael.

DISCO 1 MICHAEL JACKSON Thriller (Instrumental) (ESCA)

DISCO 2 MICHAEL JACKSON I Wanna Be Starting Something (1)

DISCO 3 MICHAEL JACKSON Billie Jean 1981 (Home Demo) ( )

DISCO 3B MICHAEL JACKSON Billie Jean (Cara 2 Corte 1)

DISCO 4 MICHAEL JACKSON Got The Hots (ESCA)

DISCO 5 MICHAEL JACKSON Sunset Driver DEMO (ESCA)

DISCO 6 MICHAEL JACKSON ft. Will.i.am The Girl Is Mine Remix 25th An. (ESCA)

DISCO 7 MICHAEL JACKSON Beat it (Demo) (ESCA)

DISCO 8 MICHAEL JACKSON Beat it (5)

DISCO 9 MICHAEL JACKSON What A Lovely Way To Demo (ESCA)

DISCO 10 TOTO Human Nature [Live] (Cd 1 - 13)

DISCO 11 MICHAEL JACKSON Human Nature 40th Anniversary (ESCA)

DISCO 12 MICHAEL JACKSON Baby Be Mine (2)

DISCO 13 MICHAEL JACKSON The Lady In My Life (Cara 2 Corte 4)

DISCO 14 MICHAEL JACKSON Thriller (PLAYS WEMBLEY 1988) (11)