The Waterboys... Welcome back

58:49

The Waterboys, el grupo que encabeza Mike Scott, está de gira por España y de paso visita nuestro estudio para charlar y tocar un par de temas en directo, en acústico. He aquí la reseña más reciente con citas de revistas musicales británicas: “The Waterboys vendrán a presentar su último disco, “All Souls Hill”, que se publicó a principios de mayo y cuya recepción ha sido muy positiva. Ahí van un par de ejemplos: “El siempre prolífico Mike Scott vuelve a la cima de la creatividad con su grupo en este multifacético y conmovedor trabajo” (Mojo), “Una obra donde héroes y villanos sostienen la perdurable visión musical de Mike Scott” (Uncut)”.

15 Sep 2022 · MADRID · La Riviera

17 Sep 2022 · GRANADA · Teatro del Generalife

16 Sep 2022 · MURCIA · Visor Fest

DISCO 1 THE WATERBOYS The Whole Of The Moon (IN A SPECIAL PLACE - 13)

DISCO 2 THE WATERBOYS The Fisherman’s Blues (FISHERMAN’S BLUES Cara 1 Corte 1)

DISCO 3 THE WATERBOYS Blackberry Girl (ESCA) ALL SOULS HILL

DISCO 3 THE WATERBOYS How Long I Swill Love You (ROOM TO ROAM - 11)

DISCO 4 THE WATERBOYS Glastonbury Song (DREAM THEATRE - 2)

DISCO 6 THE WATERBOYS Bring ‘em All In (BRING THEM ALL IN - 1)

DISCO 7 MIKE SCOTT Open (STILL BURNING - 3)

DISCO 8 THE WATERBOYS Payo Payo Chin (OUT OF ALL THIS BLUES - )

DISCO 9 JENNIFER WARNES The Whole Of The Moon (6) + TERRY REID (4)