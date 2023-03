Como lo oyes

58:42

Pablo Martín y Josu García, es decir La Tercera República regresan a los escenarios y nos visitan con sus armonías vocales, sus guitarras acústicas y sus buenas historias. Y también vuelve al programa Juan Valderrama que nos invita a tumbarnos en el “Diván de Tamarit” con canciones maravillosas escritas por Lorca, los textos, y por Carlos Cano, la música. El sábado 25 a las 19h Victoria Lerma actuará en la Sala Because de Castellón y el domingo 26 a las 19:30 en L’Ermità Café en acústico en Valencia.

DISCO 1 EVA McBEL Enough With The Drama

DISCO 2 TOORAI A veces caigo (ESCA)

DISCO 3 VICTORIA LERMA La Libertad

DISCO 4 JUAN VALDERRAMA & Daniel Minimalia Gacela del niño muerto

DISCO 5 JUAN VALDERRAMA & Diana Navarro Casida del sueño al aire libre

DISCO 6 JUAN VALDERRAMA & José Sacristán Gacela de la huida

DISCO 7 LA TERCERA REPÚBLICA Sorprendentemente

DISCO 8 LA TERCERA REPÚBLICA Tú tranquilo (Take It Easy)

DISCO 9 LA TERCERA REPÚBLICA Ahora que ya no estás (AMORES MODERNOS)