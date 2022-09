58:31

Tam Tam Go! Ha reeditado su disco “After 30” que salió en medio del silencio de la s medidas de la pandemia. Sus grandes canciones en compañía de Mikel Izal, Txetxu Altube, Nina de Juan (Morgan), Yadam o Antonio Vega. Anuncian nuevas canciones para el próximo. Hoy charlan y tocan para nosotros. Y una visita muy, muy especial. Ramón Arroyo (Los Secretos) y Jeff Espinoza (ex-Red House) nos traen al legendario Lou Marini, saxofonista de los Blues Brothers principalmente pero también de Frank Zappa, Aerosmith, Cameo, Donald Fagen, Lou Reed, Carly Simon y, cómo no, James Taylor entre otro muchos, muchísimos artistas o grupos.

DISCO 1 LOU MARINI & The Magic City Jazz Orchestra Lou’s Blues (ESCA)

SALUDO A RAMÓN ARROYO, JEFF ESPINOZA & LOU MARIN

DISCO 2 THE BLUES BROTHERS Everybody Needs Someday to Love (5)

ENTREVISTA A RAMÓN ARROYO, JEFF ESPINOZA & LOU MARIN

DISCO 3 JAMES TAYLOR Knock On Wood (7)

ENTREVISTA A RAMÓN ARROYO, JEFF ESPINOZA & LOU MARINI

+ SALUDO A TAM TAM GO!

DISCO 4 JEFF ESPINOZA Your Star Will Always Shine (7)

DISCO 5 TAM TAM GO! Espaldas Mojadas con MIKEL IZAL (4)

ENTREVISTA A TAM TAM GO!

DISCO 6 TAM TAM GO! I Come For You con NINA DE JUAN (2)

ENTREVISTA A TAM TAM GO!

ACÚSTICO

ENTREVISTA Y DESPEDIDA CON TAM TAM GO!

DISCO 7 TAM TAM GO! Pasarán (11)