58:51

Canciones para que nos gusten los lunes estivales. De épocas y géneros distintos, de aquí, de España y de fuera. De los sesenta con Los Íberos, Sergio Mendes o Pepa Flores a los ochenta con James Taylor o Cadillac, los noventa con Amaral a este siglo mismo con Sara Pi, K.D. Lang, Lennon Stella, Emm Gryner, Amaia o Manolo García.

DISCO 1 THE ZOMBIES Summertime (3)

DISCO 2 EMM GRYNER Summertime (4)

DISCO 3 K.D.LANG Summerfling ()

DISCO 4 AMARAL Días de verano (2)

DISCO 5 CADILLAC Tres noches de verano (Cara A Corte 1)

DISCO 6 PEPA FLORES Aquel verano (CD 1 - 15)

DISCO 7 MANOLO GARCÍA Diez mil veranos (1)

DISCO 8 JUKEBOX THE GHOST Summer Sun (4)

DISCO 9 LENNON STELLA feat. Charlie Puth Summer Feelings (ESCA)

DISCO 10 AMAIA Nuevo verano (4)

DISCO 11 JAMES TAYLOR Summer’s Here (8)

DISCO 12 MICHAEL FRANKS Now That The Summer Is Here (1)

DISCO 13 WANDA DE SAH/ SÉRGIO MENDES So Nice (Samba de verâo (BOSSAVILLE - 18)