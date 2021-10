59:03

1969. El verano de Woodstock, el verano del amor y la paz fue también el verano del Soul, del Summer Of Soul, el Festival Cultural de Harlem, el de la hermandad de las razas negra y latina en Harlem, un acontecimiento histórico, trascendental que reunió a 300 mil personas, que fue filmado y cuyas cintas quedaron olvidadas en un sótano. Y este verano QuestLove, líder de The Roots, ha estrenado el documental Summer Of Soul que recupera la filmación y testimonios de este evento único, irrepetible, de la música y la cultura afroamericanas, además de promover el orgullo y la unidad negra. El acontecimiento que reunió a miles de personas en Mount Morris Park (ahora Marcus Garvey Park) se registró durante seis semanas del verano en un paraje a tan solo 160 kilómetros al sur de Woodstock. Después, ese material pasó casi inadvertido durante más de 50 años, hasta que ha sido recuperado. Esta película resultó ganadora del Gran Premio del Jurado y Premio del Público en el Festival de Sundance. Del gospel al blues, del soul al funk, los géneros de la sucia negra que invadieron el mundo. Are You Ready, black people?

INTRO NINA SIMONE Are You Ready! (Summer Of Soul) (ORDENADOR)

DISCO 1 HERBIE MANN Come Together (5)

DISCO 2 THE CHAMBERS BROTHERS Time Has Come Today (Single Version) (14)

DISCO 3 SLY & THE FAMILY STONE Everyday People (single master) (5)

DISCO 4 FITH DIMENSION Aquarius/Let The Sunshine In (VOLVIENDO A LOS 70 - CD 1 - 5)

DISCO 5 STEVIE WONDER Uptight (Everything’s Alright) (1)

DISCO 6 RAY BARRETTO Pastime Paradise (THE SOUL JAZZ… CD 1 - 1) La Cuna 1979

DISCO 7 B.B. KING Why Is Sing The Blues (9)

DISCO 8 NINA SIMONE Are You Ready! (Summer Of Soul) (ORDENADOR)

DISCO 9 NINA SIMONE If You Pray Right (THE SOUL JAZZ… CD 2 - 9)

DISCO 10 HUGH MASEKELA Grazing In The Grass (1)

DISCO 11 DAVID RUFFIN My Whole World Ended (The Moment You Left Me) (ORDENADOR)

DISCO 12 MAX ROACH Members, Don't Git Weary (PEOPLE GET READY - 14)

DISCO 13 ABBEY LINCOLN Why Is Sing The Blues (THE JAZZ …. CD - 9)

DISCO 14 MAHALIA JACKSON Take My Hand, Precious Lord (9)

DISCO 15 THE STAPLE SINGERS When the Saints Go Marching In (Live) (2)