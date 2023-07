58:55

Pedro Ruy Blas, Víctor Martín, Litus, Carmen Boza, Mauri Sanchis, Emm Gryner, The Everettes… Estos artistas juegan con el soul, el jazz, el funk, el hip, hop… blues. Lo que suena a continuación es un repertorio con mucho soft groove, voces muy personales con muchos registros, modulaciones, con mucho talento, técnica y personalidad, alma. Atención a lo nuevo de Gov’t Mule.

DISCO 1 MAURI SANCHIS Less Is More (2)

DISCO 2 PEDRO RUY BLAS No Confío (3)

DISCO 3 NATALIE MERCHANT Tower Of Babel (8)

DISCO 4 CARMEN BOZA San Juan (ESCA)

DISCO 5 ORLEANS What I Need (2)

DISCO 6 BETTE SMITH & LUTHER DICKINSON Signs And Wonders (5)

DISCO 7 GOV’T MULE Ft. Ivan Necille & Ruthie Foster Dreaming Out Loud (6)

DISCO 8 LITUS Erno Rubik (3)

DISCO 9 VÍCTOR MARTÍN Aguántame una noche más (ESCA)

DISCO 10 LENNON STELLA & CHARLIE PUTH Summer Feelings (ESCA)

DISCO 11 THE EVERETTES Calling Out Today (8)

DISCO 13 STEVE PORCARO Someday/Somehow (ESCA)

DISCO 12 DEVON GILFILLIAN Better Broken (7)