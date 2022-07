58:04

Snarky Puppy y Robert Glasper están de gira por España esta semana. La banda de Michael League regresa a nuestros escenarios tras un período de hiperactividad artística que ha abarcado discos en vivo y en estudio con artistas diversos como Becca Stevens, Susana Baca, Charlie Hunter, Laura Mvula, Salió Keita, Jacob Collier o David Crosby. Completamos este programa con dos canciones históricas en versiones fascinantes y el nuevo disco de Jorge Pardo que actuará en la segunda edición del festival internacional Gre2Jazz en Barco de Ávila, donde también estará el genio armonicista Antonio Serrano.

DISCO 1 SNARKY PUPPY Like A light (GROUND UP)

DISCO 2 SNARKY PUPPY & SUSANA BACA & CHARLIE HUNTER Molino Molinero (FAMILY DINNER)

DISCO 3 DAVID CROSBY & Becca Stevens, Michelle Willis & Michael League Woodstock

DISCO 4 SNARKY PUPPY Skate You (TELL YOUR FRIENDS)

DISCO 5 MILES DAVIS, ROBERT GLASPER & STEVIE WONDER Right On Brotha (IF THAT WHAT IT TAKES)

DISCO 6 ROBERT GLASPER & PHOELIX Freeze Tag (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 7 ROBERT GLASPER & HER & MESHELL DNEGEOCELLO Better Than I Imagined (THE BLACK RADIO III)

DISCO 8 YO YO MA & LISA FISCHER 6 GREGORY PORTER Heart & Soul

DISCO 9 LAMONT DOZIER How Sweet It Is (To Be Loved By You)

DISCO 10 RANDY CRAWFORD & Yellowjackets Imagine (CASINO LIGHTS)

DISCO 11 JORGE PARDO Tentaciones