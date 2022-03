58:36

Side Pony, es decir, Alice Wallace y Catilin Cannon, nos visitan con sus primeras canciones y con motivo de su gira amplia por España. Se alternan y armonizan sus voces con clase y energía sobre notas de la mejor tradición del country pero con nuevos ímpetus e influjos. Y nos preparamos para más visitas/giras de Phoebe Bridgers, Bart Davenport, Cordovas o Session Americana. El 6 de mayo Timothy B. Schmit de Eagles publicará su nuevo disco en solitario: “Day by Day”. Atención a la repercusión de lo nuevo del belga Stromae, es decir Paul Van Haver que sigue avanzando temas de su disco “Multitude”.

DISCO 1 STROMAE Fils de Joie (Paroles) (BART - 15)

DISCO 2 PHOEBE BRIDGERS Chinese Satellite (Live from sound city (BART - 13)

DISCO 3 WILLIAM BECKMAN In The Dark (BART - 11)

DISCO 4 CORDOVAS Little Escape (6)

DISCO 5 BART DAVENPORT It’s You (BART - 1)

DISCO 6 SESSION AMERICANA Home (LOOKING NORTH - 1)

DISCO 7 TIMOTHY B. SCHMIT Simple Man (BART - 4)

DISCO 8 SIDE PONY Bad Ideas (1)

DISCO 9 SIDE PONY Lucky Break (2)

DISCO 10 SIDE PONY All The Time In The World (8)

DISCO 11 SIDE PONY Heels (3)