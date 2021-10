59:03

Hoy Roy Ayers cumple 81 años. Vibraciones místicas. El vibráfono incansable, omnipresente. Su carrera ecléctica del bebop al jazz-funk o el afrobeat pasando por el sonido “blaxexplotation” hasta sus colaboraciones múltiples con Guru’s Jazzmataz, Whitney Houston, Jill Scott, Erykah Badú, Rick James o Fela Kuti.

DISCO 1 ROY AYERS Coffy is the color (CAN YPOU DIG IT? - CD 1- 1)

DISCO 2 ROY AYERS Everybody Loves The Sunshine (ESSENTIAL VIBES - 8) 1976

DISCO 3 ROY AYERS Love Will Bring Us Back Together Again (ORDENADOR) Fever 1979

DISCO 4 ROY AYERS Blue Summer (ORDENADOR) I’m The One (For Your Love Tonight)

DISCO 5 ROY AYERS Everybody (ESSENTIAL VIBES - 1) Evolution

DISCO 6 ROY AYERS Hot (TODO FUNKY DISC 1 - 3) You Might Be Surprised 1985

DISCO 8 RONNY JORDAN & RON AYERS Mystic Voyage (5)

DISCO 9 WHITNEY HOUSTON ft. ROY AYERS Love Will Save The Day (Cara 1 Corte 3)

DISCO 10 FELA KUTI 2000 Blacks Got To Be Free feat Roy Ayers (ORDENADOR) Music of Many Colors 1980

DISCO 12 GURU’S JAZZMATAZZ ft. ROY AYERS Take a Look (At Yourself) (8)

DISCO 13 ERYKAH BADÚ & ROY AYERS Cleva (5)

DISCO 14 THE ROOTS & ROY AYERS Proceed (STOLEN MOMENTS - 8)

DISCO 15 ROY AYERS & Carla Vaughn Send Me (ORDENADOR) 8’28 1978