58:36

Continuamos con las series de grandes álbumes editados hace medio siglo. Y en este caso el capítulo tercero de rock estadounidense. Figuras marginales - Emitt Rhodes, Judee Sill - dúos irrepetibles - Hall & Oates, Seals & Crofts -, bandas legendarias - Poco, America, Zz Top, The J. Geils Band, Lynyrd Skynyrd - o estrellas con luz propia: John Fogerty, Jim Croce, Todd Rundgren. La explosión del country-rock y bna de los cantautores íntimos junto a la fuerza del rock sureño y la respuesta norteña de J.Geils Band.

DISCO 1 THE J.GEILS BAND Give It to Me (ESCA) BLOODSHOT (LADIES INVITED)

DISCO 2 SEALS & CROFTS Diamond Girl (2)

DISCO 3 HALL & OATES She’s Gone (4)

DISCO 4 TODD RUNDGREN Sometimes I Don’t Know What To Feel (13)

DISCO 5 POCO Magnolia (ESCA) CRAZY EYES

DISCO 6 ZZTOP La Grange (8)

DISCO 7 LYNYRD SKYNYRD Free Bird ( )

DISCO 8 JUDEE SILL Down Where The Valleys Are Low (ESCA) HEART FOOD

DISCO 9 AMERICA Muskrat Love (Cd 2 - 2)

DISCO 10 JIM CROCE Bad Bad Leroy Brown ( )

DISCO 11 LIVINGSTON TAYLOR Over The Rainbow (Cara B Corte 1)

DISCO 12 MICHAEL MURPHEY Cosmic Cowboy Pt. 1 COSMIC COWBOY SOUVENIR

DISCO 13 JOHN FOGERTY Jambalaya (On The Bayou) (4)

DISCO 14 EMITT RHODES See No Evil ( Cd - 11)