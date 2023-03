58:31

Hoy Quincy Jones cumple 90 años. Más que un trompetista, un director y creador de orquesta con sello propio, con la herencia de los grandes Duke Ellington o Count Basie, Más que un productor, un descubridor o impulsor de estrellas: Michael Jackson, Patti Austin, James Ingram, Tevin Campbell, Siedah Garrett, etc. Discos con Bill Cosby o Miles Davis del jazz más jazz y más evolucionado y con los príncipes y princesas del hip hop: Brandy, Heavy D, Big Dady Kane, Ice T... Un compositor de bandas sonoras de pelis y series imitado hasta la saciedad… Es Quincy, el padrino de la música negra contemporánea. ¿Has visto el documental biográfico “Quincy, A Life Beyond Measure”?

DISCO 1 QUINCY JONES Soul Bossa Nova

DISCO 2 QUINCY JONES Moanin’ (TWENTY CLASSICS)

DISCO 3 QUINCY JONES & RAY CHARLES & CHAKA KHAN I’ll Be Good To You (BACK TO THE BLOCK)

DISCO 4 QUINCY JONES Theme From “Ironside” (SMACKWATER)

DISCO 5 QUINCY JONES & JAMES INGRAM One Hundred Ways (FROM QUINCY…)

DISCO 6 QUINCY JONES Ai No Corrida (ESCA)

DISCO 7 QUINCY JONES & BRANDY & HEAVY D Rock With You (FROM QUINCY…)

DISCO 8 QUINCY JONES For Lena and Lennie (THE QUINTESSENCE)

DISCO 9 QUINCY JONES Miss Celie’s Blues - THE COLOR PURPLE

DISCO 10 QUINCY JONES & ASHFORD & SIMPSON & CHAKA Stuff Like That (SOUNDS…)

DISCO 11 QUINCY JONES Keep Reachin' (feat. Chaka Khan) (ESCA)

DISCO 12 QUINCY JONES Summer In The City (YOU GOT IT BAD)

DISCO 13 FRANK SINATRA L.A. Is My Lady

DISCO 14 QUINCY JONES The Call Me Mr Tibbs

DISCO 15 LES DOUBLE SIX One Hundred Ways (FROM QUINCY…)