La vida en bossa... Primera entrega de bossa nova primaveral de esta temporada. Grandes figuras femeninas del género como las brasileñas Bebel Gilberto o Astrid Gilberto; un tiempo dedicado a anglos norteamericanos o británicos como Michael Franks, George Michael, Basia, Leo Sidran, Pousette-Dart Band, Kenny Rankin o Bobby Caldwell,. Primabossa.

DISCO 1 POUSETTE-DART BAND Silver Stars (2)

DISCO 2 ASTRUD GILBERTO Na Bate O Curaçao (16)

DISCO 3 GABRIELA ANDERS Amapola (ESCA) Bossa Beleza 2008

DISCO 4 MICHAEL FRANKS Down In Brazil (Cara 2 Corte 8)

DISCO 5 LEO SIDRANThe Art Of Conversation (10)

DISCO 6 CRISSI COCHRANE Be Around (2)

DISCO 7 KENNY RANKIN When The Sun Comes Down (1)

DISCO 8 BASIA Third Time Lucky (2)

DISCO 9 EL KANKA & JORGE DREXLER Por tu olor (3)

DISCO 10 MATA & MY Sweet Child O’ MIne (ESCA) Bossa Nova Covers · Mats & My 2021

DISCO 11 JOAO BOSCO Paranoia (Cara Corte )

DISCO 12 SHELBY LYNNE The Look Of Love (5)

DISCO 13 BOBBY CALDWELL Perfect Island Nights (5)

DISCO 14 MORELENBAUM 2 & RYUICHI SAKAMOTO Amor en paz (2)