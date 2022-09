59:00

Fue la nueva ola en Estados Unidos, de costa a costa. De Detroit, Boston o Nueva York a San Francisco o Los Ángeles. De The Cars o The Romantics a Greg Kihn o The Tazmanian Devils. A finales de los 70 y primeros 80 del siglo pasado. Tiempos modernos en los que se cantaban canciones de menos de 3 minutos con influjo de la rebeldía punk, pero sobre todo del pionero, gran antecedente, Buddy Holly y de la invasión británica de los años sesenta.: The Beatles, The Kinks, The Hollies. Y aquella ola empapó a figuras ya consagradas como Jackson Browne, Jules Shear, Andrew Gold o Linda Ronstadt.

DISCO 1 THE CARS Just What I Needed ( )

DISCO 2 JULES AND THE POLAR BEARS Good Reason (1)

DISCO 3 GREG KIHN Madison Avenue (8)

DISCO 4 THE TAZMANIAN DEVILS Spy In The House Of Love (3)

DISCO 5 TOMMY TUTONE 867 5309 Jenny (12)

DISCO 6 NERVOUS EATERS All Except You (6)

DISCO 7 SHOES Your Very Eyes - Demo (Cd 1 - 4)

DISCO 8 THE MOTELS Remember The Nights (Cara 2 Corte 1)

DISCO 9 CODE BLUE Face To Face (Cara 1 - Corte 4)

DISCO 10 THE CRETONES Cast Of Love (6)

DISCO 11 THE ROMANTICS What I Like About You (1)

DISCO 12 STEVIE NICKS Not Fade Away (BUDDY HOLLY - 1)

DISCO 13 JACKSON BROWNE Lawyers In Love (Cara 1 Corte 1)

DISCO 14 LINDA RONSTADT How Do I Make You (5)

DISCO 15 ANDREW GOLD Brand New Face (6)