58:44

La nueva edición de las Noches del Botánico en Madrid es tan esperada tras el período telepandémico y promete grandes emociones este verano. Artistas de todos los géneros de aqui y de fuera, de máximo nivel: Pat Metheny, Wilcop, Patti Smith, Pablo Alborán, Marisa Monte, Imelda May, Cat Power, Juanes, Ben Harper, Pink Martini, Nick Mason, Belle & Sebastian, Crowded House, Kiko Veneno, Miguel Poveda, Robert Glasper…spor mencionar sólo algunas. El responsable de este maravilloso festival es el veterano en estas lides de organizar conciertos en España Julio Martí. Y también viene el periodista y productor musical Julián Ruiz para hablarnos de la exposición de portadas históricas de su fonoteca.

DISCO 1 PAT METHENY GROUP On Her Way (6)

DISCO 2 WILCO Jesus Etc. (5)

DISCO 3 PATTI SMITH When Doves Cry (17)

DISCO 4 ROBERT GLASPER & Q TIP & ESPERANZA SPALDING Why We Speak (4)

DISCO 5 DIANA KRALL So Nice (8)

DISCO 6 THE ROLLING STONES Let’s Spend The Night Together (1)

DISCO 7 THE VELVET UNDERGROUND I’m Waiting For My Man (2) THE VELVET… & NICO

DISCO 8 EMERSON LAKE & PALMER Karn Evil 9 (14 ) BRAIN SALAD SURGERY

DISCO 9 MARISA MONTE Ainda Lembro (12)