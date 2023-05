58:47

El jueves Paul Weller cumple 65 años. Con The Jam, con The Style Council o en solitario. Weller es la máxima referencia para toda una generación amante del pop y el rock británicos. Y Stevie Nicks, con o sin Fleetwood Mac. Con Tom Petty, o con Sheryl Crow. O con Kenny Loggins o con Don Henley (Eagles) on con Bruce Hornsby. Sólo por escuchar la versión grabada en directo de su celebérrimo “Landslide” ya merece sumarse a este homenaje a una de las cinco mujeres más importantes que ha dado la música popular planetaria. Nicks cumplió este viernes 75 años.

DISCO 1 THE STYLE COUNCIL My Ever Changing Moods (COMPLETE ADVENTURES)

DISCO 2 BUCKINGHAM NICKS Crying In the Night

DISCO 3 THE JAM Start!

DISCO 4 FLEETWOOD MAC Dreams (RUMOURS)

DISCO 5 THE STYLE COUNCIL You’re The Best Thing (CAFÉ BLEU)

DISCO 6 FLEETWOOD MAC Seven Wonders (TANGO IN THE NIGHT)

DISCO 7 PAUL WELLER Wild Wood (WILD WOOD)

DISCO 8 STEVIE NICKS & Tom Petty & The Heartbreakers Stop Draggin’ My Heart Around

DISCO 9 PAUL WELLER You Do Something To Me (OTHER ASPECTS)

DISCO 10 STEVIE NICKS & DON HENLEY Leather & Lace (BELLA DONNA)

DISCO 11 PAUL WELLER The Loved (HUNG UP)

DISCO 12 FLEETWOOD MAC Landslide (LIVE)

DISCO 13 PAUL WELLER Thinking Of You (STUDIO 150)

DISCO 14 STEVIE NICKS & LINDSEY BUCKINGHAM Twisted (TWISTER)