58:54

España en el piano del añorado de tan admirado Chick Corea y bajo el influjo de Joaquín Rodrigo o la lluvia en España, ese juego de palabras anglosajonas que inspiró a Neil Larsen para componer una obra maestra en su piano y dársela a Chuck Leavell. Y los niños… La niña salvaje en la oscuridad de Valerie Carter y la dedicatoria universal al niño de Michael McDonald quien compuso “You Belong To Me” junto a Carly Simon y que Chaka Khan no quiso dejar de grabar, eso sí a dúo con el propio McDonald. Y la canción de otoño tan animada, tan swing de Van Morrison. Elvis cantó “Nunca estuvo en España”.

DISCO 1 HIROMI & CHICK COREA SPAIN (ESCA) 6’16

DISCO 2 SEA LEVEL Rain In Spain (ESCA) 6’47

DISCO 3 NEIL LARSEN Windy Places - SMOOTH TALK (ESCA) 6'04

DISCO 4 VALERIE CARTER Wild Child 4’47

DISCO 5 MICHAEL McDONALD For A Child 7’50

DISCO 6 CHAKA KHAN & MICHAEL McDONALD You Belong To Me (11) 3’59

DISCO 7 VAN MORRISON Autumn Song 10’38

DISCO 8 STEVE WINWOOD Dust 6’18