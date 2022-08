59:01

Hay que tener una buena solvencia económica personal para poder adquirir el material que el canadiense Neil Young publica cada año, sean nuevos discos o de su archivo interminable. La entrega reciente corresponde a tres grabaciones, dos de enero de 1971 - con temas preferentemente de “After The Gold Rush” y “Harvest” y una de 1974, que contiene canciones de “Tonight’s The Night”, “On The Beach”, incluso de “Long May You Run”, que grabó con la Stills-Young Band.

DISCO 1 NEIL YOUNG A Man Needs A Maid 5’22

DISCO 2 NEIL YOUNG Tell Me Why 2’30

DISCO 3 NEIL YOUNG Old Man (Louie vino con el lugar, un granjero…) 3’50

DISCO 4 NEIL YOUNG Cowgirl In the Sand 4’06 17

DISCO 5 NEIL YOUNG Heart of Gold 4’14

DISCO 6 NEIL YOUNG Sugar Mountain 8’40

DISCO 7 NEIL YOUNG Don’t Let It Bring You down 2’39

DISCO 8 NEIL YOUNG Ohio 3’28 37

DISCO 9 NEIL YOUNG Long May You Run 5’00

DISCO 10 NEIL YOUNG Helpless 4’04

DISCO 11 NEIL YOUNG Revolution Blues 3’50

DISCO 12 NEIL YOUNG Roll Another Number (For The Road) 3’45