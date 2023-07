Como lo oyes

58:50

Nile Rodgers & Chic de gira veraniega por España. Rodgers prosigue la gesta que, junto a su compi, el difunto Bernard Edwards, inició a finales de las setenta: revolucionaron la música funk, la música de baile, y se unieron a Earth Wind & Fire y Kool & The Gang como las bandas punteras del género. Rodgers y su guitarra rítmica y Edwards y su bajo original inconfundibles. Copiados, imitados… por Queen y tantos otros merecieron el homenaje de Daft Punk en su explosivo “Random Access Memories”.

DISCO 1 CHIC Open Up

DISCO 2 CHIC Everybody Dance

DISCO 3 CHIC Strike Up The Band

DISCO 4 CHIC Le Freak

DISCO 5 SISTER SLEDGE We Are Family

DISCO 6 CHIC Good Times

DISCO 7 BERNARD EDWARDS You Don’t Know Me

DISCO 8 NILE RODGERS It’s All In Your Hands

DISCO 9 CHIC Believer

DISCO 10 CHIC Chic Mystique (Reprise)

DISCO 11 DAFT PUNK & NILE RODGERS Get Lucky

DISCO 12 CHIC LADY GAGA I Want Your Love

DISCO 13 CHIC Doin' That Thing To Me