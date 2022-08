58:59

Una celebración de la música de Michael Jackson quien hoy cumpliría 64. He aquí nuestro homenaje de cada año. Canciones con sus hermanos y en solitario, de peque y de mayor. Nuevas mezclas póstumas, rarezas, joyas secretas. Otra parte del Rey del Pop, una máquina de bailar, de romper esquemas, de agitar cuerpos y corazones ajenos. Gracias a su legado el sol de nuestros días más turbios brilla más luminoso. Por siempre and forever... Michael. Dedicado a Gloria Genet. Feliz cumpleaños.

DISCO 1 MICHAEL JACKSON Thriller (Steve Aoki Midnight Hour Remix)

DISCO 2 THE JACKSONS Blame It On The Boogie (THE VERY BEST…)

DISCO 3 MICHAEL JACKSON Rock With You (Extended Disco Mix) _ Off The Wall 35th Anniversary

DISCO 4 MICHAEL JACKSON Workin' Day and Night (Immortal Version)

DISCO 5 THE JACKSONS Can You Feel It Live

DISCO 6 MICHAEL JACKSON Behind The Mask (MICHAEL)

DISCO 7 MICHAEL JACKSON Billie Jean 2008 (Feat. Kanye West)

DISCO 8 MICHAEL JACKSON Behind The Mask (MICHAEL)

DISCO 9 THE JACKSONS Show You The Way To Go (THE JACKSONS)

DISCO 10 MICHAEL JACKSON A Place With No Name (Original Version) (XSCAPE)

DISCO 11 MICHAEL JACKSON Loving You (Original Version) (XSCAPE)

DISCO 12 MICHAEL JACKSON Love Never Felt So Good (David Morales & Frankie Knuckles Classic Tribute Mix)

DISCO 13 MICHAEL JACKSON Ain't No Sunshine (Benny Blanco Remix)

DISCO 14 THE JACKSONS Even Though You’re Gone (THE VERY BEST…)