58:57

Miss (Shirley) Davis & The Forty Fives… Así es.. Una banda paralela entre los proyectos de la cantante angloaustraliana afincada en Madrid. Este sábado se presentan en la Sala Clamores. Y el domingo 15 de enero Club Del Río actuarán dentro del ciclo Inverfest en el Teatro Circo Price. Se anuncia la primera gira inminente de Early James.

DISCO 1 THE BAMBOOS Red Triangle with Melbourne Symphony Orchestra

DISCO 2 EARLY JAMES What A Strange Time To Be Alive

DISCO 3 CLUB DEL RÍO Alegría

DISCO 4 RUFUS T. FIREFLY & CLUB DEL RÍO El fIlo

DISCO 5 CLUB DEL RÍO Mi hogar en cualquier sitio

DISCO 6 SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS We The People Who Are Darker Than Blue

DISCO 7 MISS DAVIS & THE FORTY FIVES Red Room (Hiatus Kayote Cover

DISCO 8 OSAKA MONAURAIL & SHIRLEY DAVIS No Trouble On The Mountain

DISCO 9 KYLIE AUGUST & THE BAMBOOS I Don't Wanna Stop w. Melbourne Symphony Orchestra