58:55

The Doobie Brothers, la banda mítica de San José, California, está de gira celebrando su 50º aniversario. Tom Johnston y Pat Simmons, sus fundadores, siguen en forma y mantienen la llama de una de las grandes bandas rockeras de todos los tiempos rockeros. Los hermanos del canuto han incluido en sus diferentes formaciones a Ínclitos personajes como Michael McDonald, Jeff "Skunk" Baxter, Cornelius Bumpus o John McFee, quien sigue hasta la fecha con el grupo. Escuchemos su música.

DISCO 1 THE DOOBIE BROTHERS Steamer Lane Breakdown

DISCO 2 THE DOOBIE BROTHERS Listen To The Music

DISCO 3 THE DOOBIE BROTHERS You Belong To Me

DISCO 4 THE DOOBIE BROTHERS Listen To The Music

DISCO 5 THE DOOBIE BROTHERS I Gotta Try

DISCO 6 THE DOOBIE BROTHERS Takin’ it To The Streets

DISCO 7 MICHAEL McDONALD & Patti LaBelle On My Own

DISCO 8 THE DOOBIE BROTHERS Sweet Freedom

DISCO 9 TOM JOHNSTON Prove It

DISCO 10 PAT SIMMONS How Do I Survive

DISCO 11 SOUTHERN PACIFIC (John McFee) She Lay Her Whip Down

DISCO 12 THE DOOBIE BROS & MICHAEL McDONALD Don’t Say Goodbye

DISCO 13 THE DOOBIE BROTHERS The American Dream

DISCO 14 THE DOOBIE BROTHER I Heard It Through The Grapevine