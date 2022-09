58:44

Otro lunes más con joyitas de power pop. Aquella nueva ola en Estados Unidos, de costa a costa, que ya había explotado en Gran Bretaña representada por talentos del calibre de Elvis Costello & The Attractions, Graham Parker And The Rumour, Rockpile (Nick Lowe, Ian Gomm, Dave Edmunds)… A finales de los 70 y primeros 80 del siglo pasado. Tiempos modernos en los que se cantaban canciones de menos de 3 minutos con influjo de la rebeldía punk, pero sobre todo del pionero, gran antecedente, Buddy Holly y de la invasión británica de los años sesenta.: The Beatles, The Kinks, The Hollies. Y aquella ola americana se confirmó con figuras como Marshall Crenshaw, Josie Cotton, Fotomaker, Hawks, The Motels, Blondie o Code Blue, cuya gira española reciente ha sido todo una éxito. Y después… nuevas generaciones desde The Go Go’s a la actual The Big Moon, por ejemplo. Los primeros temas de Los Secretos o Nacha Pop estaban. Muy contagiados de esta nueva ola anglosajona.

DISCO 1 LOS STRAITJACKETS Cruel To Be Kind ( 12)

DISCO 2 NICK LOWE Cruel To Be Kind (1)

DISCO 3 IAN GOMM Hold On (5)

DISCO 4 GRAHAM PARKER Local Girls (8)

DISCO 5 MARSHALL CRENSHAW Someday, Someway (Cara 1 Corte 2)

DISCO 6 JOSIE COTTON You Could Be The One (ESCA)

DISCO 7 NACHA POP Lloviendo en la ciudad (2)

DISCO 8 THE MOTELS Remember The Nights (Cara 2 Corte 1)

DISCO 9 THE BIG MOON Trouble (ESCA)

DISCO 10 HAWKS It’s All right, It’s O.K. (Cara 1 Corte 1)

DISCO 11 JUDE COLE Wals That Bend (Cara 1 Corte 2)

DISCO 12 FOTOMAKER Where Have You’ve Been All My Life (Cara 1 Corte 1)

DISCO 13 LOS SECRETOS Problemas (2)

DISCO 14 CODE BLUE Face To Face (Cara 1 - Corte 4)

DISCO 15 THE GO GO’S We Got The Beat (Cara 1 Corte 2)