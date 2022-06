58:44

El periodista, escritor, radiofonista, cineasta, etc, etc, etc, Guillermo Fesser lo ha vuelto a hacer, a contarnos una historia diferente, real, con sentimiento de empatía, con su sentido único del humor, con su pensamiento y su talento y su imaginación puramente “Fesser”. Como se expresó en cine, libro y radio con el personaje real Cándida, así con mayor brillantez literaria en su nueva novela “Marcelo”. Él y el propio Marcelo Hernández vienen a charlar con la música ad hoc mediante: Frank Sinatra, James Taylor, Bobby McFerrin… al calor del amor en un bar.

DISCO 1 MARY HALVORSON Amaryllis (3)

SALUDO Y A MARCELO HDEZ & GUILLERMO FESSER

DISCO 2 LEIVA & XIMENA XARIÑANA Histéricos (6)

DISCO 3 ROBERT JON & THE WRECK Ain’t No Young Love Song (3)

“Joaquín Sabina y yo hubiéramos dado media vida por haber compuesto esta canción"

DISCO 3 DAWES Another Old Friend Calling (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 4 MOLLY TUTTLE & Golden Highway feat. Margo Price Flatland Girl (2)

DISCO 6 NIKKI LANE Wild One (11)

DISCO 7 BOBBY McFERRIN Don’t Worry Be Happy (Cara Corte )

DISCO 8 FRANK SINATRA New York (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 9 JAMES TAYLOR Bartender Blues (5)

DISCO 10 GABINETE CALIGARI El Calor del Amor en un Bar