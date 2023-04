Como lo oyes

58:41

Marah, la bandaza de Filadelfia, están de gira por nuestro país, y se pasan por el programa para contarnos y cantarnos. ¿Por qué no han grado nada desde 2014, desde "Marah Presents Mountain Minstrelsy of Pennsylvania" Y Raúl Rodríguez, cuyo virtuosismo sigue avanzando, evolucionando desde Son de la Frontera (2003), el grupo fiel al estilo flamenco de Morón De La Frontera (Diego Del Gastor) al que introdujo su tres cubano ahora ya flamenco, mezclándose con raíces africanas. Su serie “AntropoMúsica creativo de los cantes de ida y vuelta” la termina con un tercer y último capítulo: “La Razón Eléctrica”.

DISCO 1 RAÚL RODRÍGUEZ La Razón Eléctrica

DISCO 2 RODNEY CROWELL Lucky (ESCA)

DISCO 3 MARAH Sooner Or later (IF YOU DIDN’T LAUGH…)

DISCO 4 MARAH Angels On A Passing Train (ANGELS OF DISTRACTION)

DISCO 5 MARAH Round Eye Blues (ESCA) Kids In Philly 2000

DISCO 6 RAÚL RODRÍGUEZ Yo voy buscando al poeta

DISCO 7 RAÚL RODRÍGUEZ No te olvides

DISCO 8 RAÚL RODRÍGUEZ Two Truths And A Lie (ESCA)