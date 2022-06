58:44

El sábado Sir Paul McCArtney cumplió 80 años. El viernes hicimos un Black Is Black con el título de “Black Mac” con versiones del genio de Liverpool por partes de grandes figuras de la música negra. El jueves emitimos una selección antojo de nuestros temas favoritos. Y hoy una segunda parte de versiones de artistas de géneros diversos. Nombres célebres (Brian Wilson, Jamie Cullum, Roger Daltrey, Aimee Mann, Nick Cave, Dr. John) y artistas alternativos como Heather Nova, Gabriela Cilmi, Bien Taylor, Barenaked Ladies o The Lilac Time.

DISCO 1 GÖRAN SÖLLSCHER Michelle (6)

DISCO 2 AIMEE MAN & MICHAEL PENN Two Of Us (I AM SAM - 1)

DISCO 3 ROGER DALTREY Helter Skelter (THE ART OF McCARTNEY - CD1 - 15)

DISCO 4 DR. JOHN Let ´em in (THE ART OF McCARTNEY - CD2 - 10)¡

DISCO 5 NICK CAVE Let It Be (I AM SAM - 17)

DISCO 6 CHEAP TRICK She’s Leaving Home (6)

DISCO 7 CORINNE BAILEY RAE Bluebird (THE ART OF McCARTNEY - CD 1 - 8)

DISCO 8 GABRIELA CILMI O (¡COMING UP! - 14)

DISCO 9 JAMIE CULLUM Every Night (THE ART OF McCARTNEY - CD1 - 12)

DISCO 10 HEATHER NOVA We Can Work It Out (I AM SAM - 13)

DISCO 11 GABRIELA CILMI Ob.La.Di.Ob.La.Da (MOJO- 4)

DISCO 12 BRIAN WILSON Wanderlust (THE ART OF McCARTNEY - CD1 - 7)

DISCO 13 BEN TAYLOR I Will (1)

DISCO 14 KEVIN HEARN & STEVEN PAGE (BARENAKED LADIES) & STEPHEN DUFFY /THE LILAC TIME) Junk (LISTEN TO WHAT THE MAN SAID - 7)

