Como lo oyes

58:49

Lunes al Soul… y al blues que más calienta, que se conserva, vivito, coleando, con los mitos que sobreviven, con los que se fueron y dejaron su legado. Buddy Guy, aguantando en escena. Con 86 tacos o Tom Jones, con 82, Keith Richards, que este año cumplirá 8… Y 50 años cumple el disco “Ace” de Bob Weir (Grateful Dead) en solitario. Y Kenny Rogers cantando a Bill Withers, que se nos fueron, como se fue recientemente Jeff Beck. Y otros antojos para alegrar este lunes: Lucinda Williams, Chrissie Hynde, Bonnie Raitt, Patricia Kraus, Southern Avenue,The Blue Nile… y descubrimientos: como Eddie 9V.

DISCO 1 EDDIE 9V Mary Don’t You Weep (9)

DISCO 2 BOB WEIR & Britney Spencer Greatest Story Ever Told (CD 2 - 1)

DISCO 3 CHRISSIE HYNDE Love Minus Zero/No Limit (WELLER - 6)

DISCO 4 KENNY ROGERS Ain’t No Sunshine (1)

DISCO 5 MELISSA ETHERIDGE Hold On, I’m Coming (4)

DISCO 6 BONNIE RAITT When The Spell Is Broken (7)

DISCO 7 THE BLUE NILE Love Came Down (4)

DISCO 8 TOM JONES Done Somebody Wrong (STRANGE ANGELS - 4)

DISCO 9 SOUTHERN AVENUE Too Good For You (8)

DISCO 10 BUDDY GUY JEFF BECK & KEITH RICHARDS Cognac (3)

DISCO 11 LUCINDA WILLIAMS God Don’t Never Change (THE SONGS OF WILLIE BLIND JOHNSON - 8)

DISCO 12 EDDIE 9V Beg Borrow & Steal (1)

DISCO 13 PATRICIA KRAUS Compared To What (7)