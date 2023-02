58:25

Al Brit Soul. Otro capítulo más. Durante los años 80 y 90 del siglo pasado se produjo en el Reino Unido una fantástica proliferación de artistas y grabaciones de soul con denominaciones varias: sophisticated o elegante soul, funk, acid house… Paul Weller, tras irrumpir brillantemente con The Jam, creó The Style Council - su consejo de estilo - mientras Sade, Simply Red, Paul Young (The Q Tips), Matt Bianco, Curiosity Killed The Cat, Soul II Soul, etc, triunfaban con su impronta británica aplicada o hermanada con la música negra. La ola soul prosiguió - Incognito, The Brand New Heavies, Craig David - y logró el cenit con la irrupción de Amy Winehouse, Duffy o, más recientemente Lianne La Havas, Stone Foundation o Joy Crookes. Pero desde el Nothern Soul a figuras como Dusty Springfield, The Foundations, Labi Siffre, Lulú; Joe Cocker o Andy Fairweather ya habían grabado maravillosos discos con grandes dosis de soul esencial.

DISCO 1 LINX So This Is Romance

DISCO 2 AMY WINEHOUSE In My Bed

DISCO 3 JOE COCKER You Can Leave Your Hat On

DISCO 4 SOUL TO SOUL Keep On Moving

DISCO 5 CHAS JANKEL Glad To Know You

DISCO 6 THE FAMILY STAND Sky Is Falling

DISCO 7 BETTY BOO Hey DJ/ICan’t Dance (To That Music You’re Playing)

DISCO 8 ADRIAN GURVITZ Untouchable And Free

DISCO 9 DUSTY SPRINGFIELD Son Of A Preacher Man

DISCO 10 ANDY FAIRWEATHER LOW Same Old Story

DISCO 11 BELLE AND SEBASTIAN Come On Home (ESCA)

DISCO 12 GO WEST Call Me

DISCO 13 THE COLOUR FIELD Thinking Of You