Al Brit Soul. Durante los años 80 y 90 del siglo pasado se produjo en el Reino Unido una fantástica proliferación de artistas y grabaciones de soul con denominaciones varias: sophisticated o elegante soul, funk, acid house… Paul Weller, tras irrumpir brillantemente con The Jam, creó The Style Council - su consejo de estilo - mientras Sade, Simply Red, Paul Young (The Q Tips), Matt Bianco, Curiosity Killed The Cat, Soul II Soul, etc, triunfaban con su impronta británica aplicada o hermanada con la música negra. La ola soul prosiguió - Incognito, The Brand New Heavies, Craig David - y logró el cenit con la irrupción de Amy Winehouse, Duffy o, más recientemente Lianne La Havas, Stone Foundation o Joy Crookes.

DISCO 1 FREAK POWER Turn On, Turn Out, Cop Out (2)

DISCO 2 PAUL YOUNG Wherever I Lay My Hat (Cara 1 Corte 3)

DISCO 3 LIANNE LA HAVAS What you Don’t Do (3)

DISCO 4 THOMAS LANG The Happy Man (Cara 1 Corte 2)

DISCO 5 STONE FOUNDATION & Hamish Stuart Only You Can (7)

DISCO 6 FINE YOUNG CANNIBALS Good Thing (Cara 1 Corte 2)

DISCO 7 IZO FITZROY Blind Faith (4)

DISCO 8 IMAGINATION Just An Illusion (Cara A Corte 1)

DISCO 9 LINDEN DAVID HALL Sexy Cinderella C&J Remix (14)

DISCO 10 CAROL WHEELER Livin’ In The Light (Cara 1 Corte 1)

DISCO 11 DOWN TO THE BONE Electric Glide (1)

DISCO 12 MATT BIANCO Get Out Of Your Lazy Bed (Cara 2 Corte 1)

DISCO 13 BASIA Promises (Cara 1 Corte 1)