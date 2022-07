58:53

Joe Tatton, teclista de The New Mastersounds, irrumpió en solitario en 2016 antes del reciente homenaje "Rodina" a Mose Alisson. Y de los mismos archivos del sello "All Thing Analogue" escuchamos a la formación germana The Harmony Socidety... Y en la misma línea a la banda finlandesa Chicken Grass con su primer disco. Momento para los Coryell, el ilustre padre guitarrista y su menos conocido hijo multiinstrumentista y gran pianista. Joy Crookes hechizó en su actuación de este sábado en el BBK LIVE y esperamos con ilusión los conciertos de esta semana Robert Glasper en España. Y tenemos lo nuevo de Young Gun Silver Fox.

DISCO 1 THE JOE TATTON TRIO Bang bang Boogaloo (EARLY WORKS)

DISCO 2 THE HARMONY SOCIETY Bus Stop Boogie (EARLY WORKS)

DISCO 3 CHICKEN GRASS & PRINCESS SHAW Sister Rosetta’s Train

DISCO 4 CURTIS HARDING Keep On Shining

DISCO 5 LARRY CORYELL Gabriela’s Song

DISCO 6 ROBIN DANAR & JULIAN CORYELL Don’t Stop Til You Get Enough

DISCO 7 JOY CROOKES Poison (JGW)

DISCO 8 YOUNG GUN SILVER FOX West Side Jet MST v2 Vintage Smooth (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 9 ARLO PARKS Hurt

DISCO 10 ROBERT GLASPER & JENNIFER HUDSON Out Of My Hands

DISCO 11 GARY TAYLOR Take Control

DISCO 12 CÉCILE McLORIN SALVANT Thunderclouds

DISCO 13 JORGE PARDO LaLínea 1+2