58:41

Cositas nuevas como María Yfeu, Jamie & The Numbers, Mamas Gun o Staytons, que estarán en nuestro programa el próximo 30 de marzo. Y clásicos de diferentes décadas. Desde Lenny Kravitz a la familia Womack-Cooke, pasando por el recién fallecido Timmy Thomas y a los también añorados Bobby Womack o George Duke.

DISCO 1 GEORGE DUKE Yeah, We Going (Don't Let Go 1978)

DISCO 2 MERRY CLAYTON Souther Man

DISCO 3 RUMER & DARYL HALL I Can't Go For That (No Can Do)

DISCO 4 JAMIE & THE NUMBERS Boys Don’t Cry

DISCO 5 LENNY KRAVITZ It Ain’t Over ’Til It’s Over

DISCO 6 MAMAS GUN Party For One

DISCO 7 ARCO IRIS A Horse With No Name

DISCO 8 BOBBY WOMACK Across The 110Th Street

DISCO 9 WOMACK & WOMACK T.K.O.

DISCO 10 BOZ SCAGGS What Can I say

DISCO 11 TIMMY THOMAS Take Care Of Home

DISCO 12 STAYTONS Mientras haya baile

DISCO 13 MARÍA YFEU Evil

DISCO 14 AARON & THE SPELL The New Sound of Philly Soul, Introducing “Aaron & The Spell”