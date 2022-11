58:59

Soul y blues y algo de jazz todo en fusión incontenible con voces de ahora y de siempre. De Bill Withers, Anita Baker, Michael Franks, Rod Stewart o Michael Jackson a Young Gun Silver Fox, Lianne La Havas, Finn Askew o Izo Fitzroy, además de rescates obligados de Ambrosia, Marc Jordan, Jaye P. Morgan y Gato Barbieri.

DISCO 1 GATO BARBIERI Europa (Cara 1 Corte 3)

DISCO 2 AMBROSIA Biggest Part Of Me (2)

DISCO 3 IZO FITZROY Red Line (2)

DISCO 4 AMBROSIA Biggest Part Of Me (2)

DISCO 5 YOUNG GUN SILVER FOX Lodestar (7)

DISCO 6 LIANNE LA HAVAS Green & Gold (2)

DISCO 7 BILL WITHERS The Same Love That Made Me Laugh… (2)

DISCO 8 JAYE P. MORGAN I Fall In Love Everyday (1)

DISCO 9 ROD STEWART This Old Heart OF mIne (Cara 2 Corte 3)

DISCO 10 FINN ASKEW Roses (ESCA)

DISCO 11 ANITA BAKER Sweet Love (1)

DISCO 12 MARC JORDAN Survival (1)

DISCO 13 MICHAEL FRANKS Love Duet (Cara 1 Corte 3)

DISCO 14 MICHAEL JACKSON Love Never Felt So Good (David Morales & Frankie Knuckles Classic Tribute Mix) (ESCA)